مسؤول سوري سابق: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة وليس تطبيعا فقط

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المسؤول السوري السابق، مدير عام مؤسسة القدس الدولية فرع سوريا خلف المفتاح، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة موصوفة"، وليس تطبيعا فقط، وهو قرار أميركي نفذته أبوظبي.



وأشار المفتاح، الذي تقلد عددا من المناصب في سوريا، إلى ما تعانيه عدد من الدول العربية من "اعتداءات أو عدم استقرار" ليقول إن "خطورة ما قامت به الإمارات وكيان الاحتلال يأتي في وقت تم فيه استغلال حالة عدم التوازن والظرف الإقليمي لوجود صراعات في كل دولة عربية".



ورأى أن الاتفاق "هو قرار أميركي نفذته الإمارات خدمة للكيان الصهيوني لأن وضع الرئيس ترمب الانتخابي غير مريح، فهو يريد أن يكسب اللوبي الصهيوني إلى جانبه لكون التاريخ يثبت بأن الأخير يصوت إلى جانب الحزب الديمقراطي".



ولفت إلى أن ترمب يريد من تطبيع الإمارات مع إسرائيل سلما للعودة إلى البيت الأبيض ويجعل القضية الفلسطينية في البازار الانتخابي الأميركي.



وقال المفتاح "يجب ألا ننسى بأن الجولان أرض محتلة وهذا سيؤثر على حقوقنا أيضاً في استعادته ونحن أيضا ضحينا في فلسطين، والرئيس بشار الأسد في خطابه قبل يومين أشار إلى أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وأن الجولان سوف يعود.