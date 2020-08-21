رئيس دولة الاحتلال: الصواريخ والبالونات لن تصبح روتينا والجيش سيرد بقوة

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رام الله - دنيا الوطن

عقّب رئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين، اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من قطاع غزة بشكل يومي خلال الأيام الماضية.



وأكد ريفلين في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، "لن نقف جانبا بينما حماس تعربد، الجيش الإسرائيلي يرد بقوة وبحزم - طلعة جوية تلو الأخرى وهكذا سيستمر حتى لو تطلب الأمر منا الصبر والوقت".



وأضاف أن الصواريخ والحرائق والبالونات الحارقة لن تصبح روتينا، مشيرًا إلى أنه يثق في الجيش الإسرائيلي وفي قدراته، مؤكدًا أنه لن يتوقف حتى يعود الهدوء.يشار إلى أن الإذاعة الإسرائيلية كشفت صباح اليوم، عن عدد الصواريخ التي أطلقت الليلة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.



وأفادت بأن عدد القذائف التي أطلقت من القطاع 12 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن ثلاث موجات من الغارات على أهداف لحركة حماس جنوب قطاع غزة.