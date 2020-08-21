دولي

"2020 في لقطة واحدة".. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ"ملخص العام"

"2020 في لقطة واحدة".. صورة من كاليفورنيا تشعل الإنترنت وتوصف بـ"ملخص العام"
رام الله - دنيا الوطن
حققت صورة من حرائق الغابات المستعرة في كاليفورنيا انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت الصورة المحددة لعام 2020.

وتُظهر اللقطة، التي صورها مصور Associated Press، نوح بيرغر، جحيما يحيط بلوحة خشبية عند مدخل "Senior Center" تطلب من الزائرين "ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، والبقاء آمنين". وتنتهي بـ" تعال انضم إلينا" وفق (روسيا اليوم).

وكتب مستخدم "تويتر"، روبرت مايرز: "عام 2020 في صورة واحدة رائعة". وقال شخص آخر "هذه ستكون صورة الغلاف في فصل التاريخ عن عام 2020".والتُقطت صورة المشهد المروع يوم الثلاثاء في مقاطعة نابا. وسرعان ما انتشرت على "تويتر"، حيث وصفها كثيرون بأنها ملخص لعامنا المليء بالفوضى.

وأجرى آخرون مقارنات مع مشهد فكاهي ساخر، لكلب يجلس على طاولة في غرفة مليئة بالنيران، ويقول "هذا جيد".

وتجتاح المئات من حرائق الغابات ولاية غولدن، التي أشعلتها آلاف الصواعق المرتبطة بالعواصف الأخيرة التي تفتقر إلى أي أمطار.

وتضررت شمال كاليفورنيا بشدة، حيث دُمّر 175 مبنى على الأقل في المنطقة، بما في ذلك المنازل، جراء النيران حتى يوم الخميس.

أخبار ذات صلة

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية

اكتشاف تسرب هواء في المحطة الفضائية الدولية

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة المسجدين

قواعد &#34;كوفيد-19&#34; تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

قواعد "كوفيد-19" تطيح بوزير في إيرلندا من الحكومة

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

نحو 900 الف اصابة بفيروس (كورونا) في اسرائيل

نحو 900 الف اصابة بفيروس (كورونا) في اسرائيل

روسيا تبدأ تجارب لقاح (كورونا) على 40 ألف شخص الأسبوع القادم

روسيا تبدأ تجارب لقاح (كورونا) على 40 ألف شخص الأسبوع القادم

ثمانية حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

ثمانية حرائق بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

تعرف على أسعار الدجاج واللحوم والأسماك في أسواق غزة

&#34;حزب البعث السوري&#34; يدين خطوة الإمارات التطبيعية

"حزب البعث السوري" يدين خطوة الإمارات التطبيعية

الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويلقي قنابل الغاز

الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويلقي قنابل الغاز

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد حالات التعافي من (كورونا)

الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد حالات التعافي من (كورونا)

الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين

الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مصنع للدهانات جنوب قلقيلية

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مصنع للدهانات جنوب قلقيلية

مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون قرية الولجة غرب بيت لحم

منوعات

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

شاهد: جمال هبة مجدي في طفولتها يسرق الأضواء

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

ممثلة أصيبت مع زوجها تنشر اللحظات الأولى بعد انفجار بيروت: المصابون يمشون كالزومبي

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صورة لرامي عياش مضرجا بالدماء.. هل تعرّض للضرب من أبناء طريق الجديدة؟

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

عربي

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية &#34;التجسس على مواطنين&#34;

الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية "التجسس على مواطنين"

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران