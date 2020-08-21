أمر ملكي سعودي بإقالة عدد من المسؤولين والتحقيق معهم بتهمة الفساد



8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.



7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.