الاحتلال يعزز من نشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القناة 13 الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز نشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة .



وفي ذات السياق، أكدت قناة كان، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للتصعيد، وذلك في أعقاب التوتر بالجنوب (قطاع غزة).



وتابعت، "قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الجنوبية".



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، إن تبادل التصعيد المحدود قد يستمر أياما أخرى وربما أسابيع.



وأضافت أن حركة حماس في غزة تشدد من مطالبها وتضغط أكثر ميدانيا، مشيرة إلى أن إسرائيل حذرة وغير معنية بجولة في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية، وربما انتخابات جديدة باتت أقرب.



ونوهت الصحيفة الاسرائيلية إلى أنه تقرر كذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حظر النشاط الزراعي للمستوطنين في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة .



وأشارت يديعوت إلى أن قرار حظر النشاط الزراعي جاء بعد التوترات الأمنية التي يشهدها غلاف غزة.