الكويت.. إيقاف ضباط أمن بسبب قضية "التجسس على مواطنين"



يأتي ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مخالفة للدستور، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.



وكان المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، قد تقدم مؤخرا بشكوى للنائب العام الكويتي ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.



يأتي ذلك عقب تحذيرات أطلقها وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، من التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها مخالفة للدستور، وتوعد بمحاسبة الفاعلين.وكان المحامي العام بالنيابة العامة، المستشار محمد الدعيج، قد تقدم مؤخرا بشكوى للنائب العام الكويتي ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.وجاء في بيان وزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و8 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد وفق (روسيا اليوم).وأضاف البيان أن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى العام 2018 ، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.