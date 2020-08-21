الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد في القدس ويلقي قنابل الغاز

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت المستشفى، وألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل عدد من أقسامه، وأعاثوا خرابا في المعدات وممتلكات المستشفى، كما اعتدوا على العاملين والمتواجدين.