أول وثيقة رسمية للتعاون بين إسرائيل والإمارات ستكون في مجال الأمن الداخلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تُجري إسرائيل محادثات لتوقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة، بشأن قضايا الأمن الداخلي. وتقول مصادر سياسية إسرائيلية بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية إن مذكرة التفاهم، ستكون أول وثيقة رسمية لترسيخ التعاون، بين وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، ووزارة الأمن الداخلي في الإمارات.



وبحسب المواقع الاسرائيلية فإن مجال الأمن الداخلي، هو من أهم نقاط الاهتمام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، فقد قوبل التوجه الإسرائيلي بالتأييد.



ويُرتب البلدان حاليا، للقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في البيت الأبيض في واشنطن، لإعلان إبرام الاتفاق بشكل رسمي.