شؤون فلسطينية

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي

السفير خليفة يبحث مع وزير الزراعة البولندي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي يان كشيشتوف اردانوفسكي، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية البولندية في المجال الزراعي، والتبادل التجاري الزراعي.

واطلع خليفة خلال اللقاء، الوزير البولندي على واقع القطاع الزراعي في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية التي أصابت هذا القطاع بالضرر الكبير خلال السنوات الماضية، مثمنا الدعم البولندي المتواصل لقطاع الزراعة القروية في دولة فلسطين.

وأكد اهتمام دولة فلسطين بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بين البلدين، ومنها القطاع الزراعي، وتمثل ذلك في الزيارات المشتركة بين الجانبين، الى جانب مشاركة دولة فلسطين في فعاليات ومعارض زراعية عدة تقام في بولندا، وعمليات الاستيراد والتصدير التي توسعت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. 

من ناحيته، أكد اردانوفسكي استعداد وزارة الزراعة البولندية للتعاون مع دولة فلســطين في مــجال اختصاصها الى جانب تبــادل السلع الزراعية، مشيراً الى جودة المنتج البولندي ما يعتبر أحــد أسـباب الإقـبال على المنتجات البولندية.   

وتطرق إلى المعيقات الإسرائيلية التي تواجه السوق الفلسطينية مستذكراً حادثة توقيف شحنة لحوم بولندية من إسرائيل، كانت متجهة الى فلسطين قبل عدة سنوات بحجة الشروط الصحية.

وشدد الوزير البولندي على جـهوزية بلاده لتعزيز التعاون مع فلسطين، والتفاهم المشترك حول فتح الآسواق امام منتجات الطرفين، مشيداً بجودة التمور وزيت الزيتون الفلسطيني.

ووجه الوزير اردانوفسكي دعوة لوزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، للمشاركة في المعرض الزراعي البولندي بولاغرا، الذي تنظمه بولندا في الفترة ما بين 28-30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الثنائية، لتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية لتعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

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