الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد حالات التعافي من (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، صباح اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020، ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" في القطاع.





وأفادت الوزارة في بيان مقتضب ، بتعافي حالة من إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة، ليكون إجمالي الحالات المتعافية 72 حالة.

وكانت الصحة بغزة أعلنت مساء الأربعاء، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأكدت الوزارة تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من داخل مراكز الحجر الصحي، مشيرة إلى أن 8 اصابات لعائدين مؤخرا عبر معبر رفح ، وواحدة عائدة عبر حاجز بيت حانون.

رام الله - دنيا الوطن