(كورونا) عالميا: 797 ألف وفاة ونحو 22 مليون و875 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول فيروس "كورونا" المستجد، حتى صباح اليوم الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 797,271 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 22 مليون و875 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم أكثر من 15 مليون و527 ألف مريض.



ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف حتى مساء أمس الخميس، نحو 267,794 إصابة جديدة، اي ما يزيد عن ربع مليون اصابة جديدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 6,188 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الفيروس حول العالم.



وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، البرازيل (1,234 وفاة)، والولايات المتحدة الاميركية (1,090 وفاة)، والهند (981 وفاة)، والمكسيك (707 وفيات)، وكولومبيا (204 وفيات).



فيما بينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الخميس اعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي في كل من: الهند (68,507 إصابات)، والولايات المتحدة الاميركية (45,341 اصابة)، والبرازيل (44,684 اصابة)، وكولومبيا (11,541 اصابة)، والبيرو (8,639 إصابة، و 200 وفاة).