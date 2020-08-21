الاحتلال يقرر الافراج عن الأسير المريض محمد صلاح الدين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس،بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بالافراج عن الاسير المقدسي المريض بالسرطان محمد صلاح الدين.





واوضحت، ان الأسير صلاح الدين (20 عاما) من سكان بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، معتقل منذ السابع من نيسان/ أبريل 2019، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر.





يذكر أن قرابة 700 أسير في سجون الاحتلال، هم من الأسرى المرضى، منهم 280 أسيرا يعانون من أمراض صعبة ومزمنة، وبينهم أكثر من عشرة أسرى يعانون من أمراض سرطانية مختلفة.

رام الله - دنيا الوطن