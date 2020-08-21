الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مصنع للدهانات جنوب قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني في قلقيلية، صباح اليوم الجمعة حريقا اندلع في مصنع "لـلدهانات"، بقرية راس عطية جنوب المدينة.



وقال مدير دفاع مدني قلقيلية هشام ملوح، ان طواقمهم هرعت إلى المنطقة الشرقية من القرية التي اندلع فيها الحريق، وابعدت المواطنين والمركبات من محيط المصنع، وشرعت بإطفاء النيران التي أتت على "دونمين" من مساحة المصنع التي تقدر بـ "أربعة دونمات"، كما أدت إلى احترق منزل بالقرب من المصنع، ومركبتين.



وأضاف ان جميع سيارات الاطفاء بالمحافظة حضرت الى المكان وتم الاستعانة كذلك بمحافظة سلفيت، للمساعدة في إخماد الحريق الذي استمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة، ولمنع انتقالها للقسم الآخر من المصنع، وللأشجار والأراضي الزراعية المجاورة، وما زالت الطواقم متواجدة بالمكان لتأمينه، والتأكد من عدم تجدده.



واوضح ملوح ان اثنين من طواقم الدفاع المدني أصيبا أثناء تأديتهما مهامهما، وجرى نقلهما الى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، ووصفت اصابتهما ما بين المتوسطة والطفيفة.