مشاهد تعرض لأول مرة لاغتيال النائب العام المصري







رام الله - دنيا الوطننشرت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، الخميس، مشاهد تعرض لأول مرة، لتنفيذ عملية اغتيال، المستشار هشام بركات، النائب العام المصري.والعام الماضي، أُسدل الستار على القضية، بتنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحقّ تسعة أشخاص أدينوا بتنفيذ الواقعة عام 2015.وأكد التلفزيون المصري الرسمي -وقتها- إعدام التسعة الذين أيدت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدامهم.وكان النائب العام هشام بركات قد اغتيل في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 حزيران/يونيو 2015.