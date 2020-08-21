السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



وقال المالكي: "تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران".



وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم التحالف في بيان، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية.



وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.