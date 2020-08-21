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روسيا تقدم "المعلومات الكافية" عن لقاح (كورونا) "سبوتنيك V" لمنظمة الصحة العالمية

روسيا تقدم "المعلومات الكافية" عن لقاح (كورونا) "سبوتنيك V" لمنظمة الصحة العالمية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، إن نبرة منظمة الصحة العالمية تجاه اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-v" قد تغيرت.

وأضاف ديميترييف في تصريح صحفي: "لقد رأينا تغييرا كبيرا في نبرة منظمة الصحة العالمية. في البداية، لم تكن لديها معلومات كافية حول اللقاح الروسي، والآن تم إرسال معلومات رسمية، وسيعملون على تقييمها".

وفي نفس الوقت أوضح رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أنه لا يرى أي عوائق أمام الجهات التنظيمية في البلدان الأخرى، للموافقة على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا دون إذن منظمة الصحة العالمية.

وأكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في وقت سابق أن غالبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده.

هذا وقد نشر معهد "غامالي" الروسي، أمس الخميس، الإرشادات المرفقة للقاح كورونا وما تتضمنه من نصائح وتعليمات لاتباعها أثناء استخدام اللقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا.

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