(يديعوت): القيادة الجنوبية تجري تقييماً بشأن التوتر مع غزة والجيش يستعد ليوم "قتال محتمل"

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أن الجيش الإسرائيلي، يعزز إجراءاته استعداداً ليوم "قتال محتمل"، فيما تجري القيادة الجنوبية تقييماً بشأن التوتر مع غزة.







وأضافت أنه، أعتباراً من صباح الجمعة، قررت حكومة الاحتلال حظر النشاط الزراعي للمستوطنين، في المناطق المحاذية لقطاع غزة، بسبب التوترات الأمنية.





يذكر، أن جيش الاحتلال، قال في وقت سابق: إن سبعة صواريخ، أطلقت من غزة، تجاه البلدات المحاذية للقطاع، خلال الليلة الماضية.







وقصفت طائرات الاحتلال، عدة مواقع تابعة للمقاومة، وأراض زراعية، جنوب قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ.



رام الله - دنيا الوطن