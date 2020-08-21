حماس: المقاومة لن تتردد في خوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار

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رام الله - دنيا الوطن

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة: "إن رد المقاومة تأكيد على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، و أنها لن تتردد في خوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والقصف والحصار".



وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن، فلن يفلح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا ومقاومته التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا والرد على العدوان واستمرار الحصار".



وتابع: "كل التحية إلى المقاومة الباسلة التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه، والرد المباشر على تصعيد الاحتلال واستمراره إحكام حصار غزة".



وأعلن، جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن سبعة صواريخ، أطلقت من غزة، تجاه البلدات المحاذية للقطاع.



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن أربعة مستوطنين أصيبوا، جراء سقوط صاروخ، أو شظايا صاروخ اعتراض، على منزل في بلدة (سديروت).



وقصفت طائرات الاحتلال، خلال الليل، عدة مواقع تابعة للمقاومة، وأراض زراعية، رداً على إطلاق الصواريخ من غزة.