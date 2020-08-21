عريقات يطالب بعدم المس بـ "رموز السيادة" الإماراتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني، بعدم المس برموز دولة الإمارات السيادية.



وقال عريقات، في تغريدة على موقع (تويتر): "أرجو من كل أبناء شعبنا أي كان مكان تواجدهم عدم المس برموز دولة الإمارات العربية السيادية"، مضيفاً: "العلم الإماراتي رمز يجب أن يحترم وكذلك كل رموز السيادة الإماراتية الأخرى".



وتابع: "أنا أعرف أن بعض الأصوات تهاجمنا بشكل يومي، وتتهمنا بشرفنا وعرضنا ووطنيتنا. هذا لا يعنى الانحطاط إلى مستواهم".