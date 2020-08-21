عريقات يطالب بعدم المس بـ "رموز السيادة" الإماراتية
رام الله - دنيا الوطن
طالب، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني، بعدم المس برموز دولة الإمارات السيادية.
وقال عريقات، في تغريدة على موقع (تويتر): "أرجو من كل أبناء شعبنا أي كان مكان تواجدهم عدم المس برموز دولة الإمارات العربية السيادية"، مضيفاً: "العلم الإماراتي رمز يجب أن يحترم وكذلك كل رموز السيادة الإماراتية الأخرى".
وتابع: "أنا أعرف أن بعض الأصوات تهاجمنا بشكل يومي، وتتهمنا بشرفنا وعرضنا ووطنيتنا. هذا لا يعنى الانحطاط إلى مستواهم".
طالب، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني، بعدم المس برموز دولة الإمارات السيادية.
وقال عريقات، في تغريدة على موقع (تويتر): "أرجو من كل أبناء شعبنا أي كان مكان تواجدهم عدم المس برموز دولة الإمارات العربية السيادية"، مضيفاً: "العلم الإماراتي رمز يجب أن يحترم وكذلك كل رموز السيادة الإماراتية الأخرى".
وتابع: "أنا أعرف أن بعض الأصوات تهاجمنا بشكل يومي، وتتهمنا بشرفنا وعرضنا ووطنيتنا. هذا لا يعنى الانحطاط إلى مستواهم".
التعليقات