جيش الاحتلال: سبعة صواريخ أطلقت من غزة خلال الليل والقبة اعترضت ستة منها

زعم، أفيخاي أدرعي، المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال، الجمعة، أن سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، تجاه البلدات المحاذية للقطاع، خلال الليل.





وأضاف، أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت ستة صواريخ، متابعاً: أن الطائرات الحربية شنت عدة غارات على أهداف تابعة لحركة (حماس)، رداً على إطلاق الصواريخ.





ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، في وقت سابق عن إصابة أربعة مستوطنين، جراء سقوط صاروخ أو شظايا صاروخ اعتراض، على منزل في بلدة (سديروت).





وقصفت طائرات الاحتلال، عدة مواقع تابعة للمقاومة، وأراض زراعية، جنوب قطاع غزة، فيما نقلت مصادر محلية عن إصابة مواطن جراء الغارات الأخيرة.









رام الله - دنيا الوطن