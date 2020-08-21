عاجل

  • طائرات الاحتلال تقصف أرضاً زراعية شرقي مدينة خانيونس

دولي

شاهد.. أربع إصابات جراء سقوط صاروخ على منزل في (سديروت)

شاهد.. أربع إصابات جراء سقوط صاروخ على منزل في (سديروت)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الجمعة، إن أربعة مستوطنين أصيبوا، جراء سقوط صاروخ، على منزل في بلدة (سديروت) المحاذية للقطاع.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن الإصابات في (سديروت)، وقعت نتيجة سقوط الصواريخ أو شظايا صواريخ الإعتراض التابعة لمنظومة القبة الحديدية.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية، شنت غارات على مجمع عسكري تابع لحركة (حماس) في القطاع، يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية، رداً على إطلاق صواريخ من غزة.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت، على عدة مرات، مواقع تابعة للمقاومة وأراض زراعية، غربي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

 

 





أخبار ذات صلة

صدمة في إسرائيل.. 30 شخصًا تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في إيلات

صدمة في إسرائيل.. 30 شخصًا تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في إيلات

شاهد: نتنياهو يتحدث مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات

شاهد: نتنياهو يتحدث مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات

ترامب: قوات التحالف ستنسحب من العراق في غضون ثلاث سنوات

ترامب: قوات التحالف ستنسحب من العراق في غضون ثلاث سنوات

غانتس مُهاجماً نتنياهو: يقودنا إلى انتخابات فظيعة

غانتس مُهاجماً نتنياهو: يقودنا إلى انتخابات فظيعة

استخدم بالرد على اغتيال سليماني.. إيران تكشف أحدث صواريخها &#34;أبو مهدي المهندس&#34;

استخدم بالرد على اغتيال سليماني.. إيران تكشف أحدث صواريخها "أبو مهدي المهندس"

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى عقد &#34;مؤتمر نادر&#34;

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى عقد "مؤتمر نادر"

ترامب: أعتزم إعادة جميع العقوبات السابقة على إيران

ترامب: أعتزم إعادة جميع العقوبات السابقة على إيران

اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على &#34;فضيحة أخلاقية&#34;

اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على "فضيحة أخلاقية"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المطران حنا: أصوات النشاز التي تصدر لا تمثل أمتنا العربية

المطران حنا: أصوات النشاز التي تصدر لا تمثل أمتنا العربية

&#34;الخارجية&#34;: 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

"الخارجية": 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

أبو ظريفة: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب والتطبيع

أبو ظريفة: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب والتطبيع

العربية الفلسطينية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تمرير لصفقة القرن

العربية الفلسطينية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تمرير لصفقة القرن

منوعات

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

عربي

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة

زعيم سوداني لـ&#34;الهباش&#34;: التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

زعيم سوداني لـ"الهباش": التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات &#34;إف-35&#34;

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات "إف-35"