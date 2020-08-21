شاهد.. أربع إصابات جراء سقوط صاروخ على منزل في (سديروت)

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت، على عدة مرات، مواقع تابعة للمقاومة وأراض زراعية، غربي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

















رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الجمعة، إن أربعة مستوطنين أصيبوا، جراء سقوط صاروخ، على منزل في بلدة (سديروت) المحاذية للقطاع.وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، أن الإصابات في (سديروت)، وقعت نتيجة سقوط الصواريخ أو شظايا صواريخ الإعتراض التابعة لمنظومة القبة الحديدية.من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية، شنت غارات على مجمع عسكري تابع لحركة (حماس) في القطاع، يحتوي على موقع لانتاج وسائل قتالية صاروخية، رداً على إطلاق صواريخ من غزة.