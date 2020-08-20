شؤون فلسطينية

المطران حنا: أصوات النشاز التي تصدر لا تمثل أمتنا العربية

المطران حنا: أصوات النشاز التي تصدر لا تمثل أمتنا العربية
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن القضية الفلسطينية هي قضية كافة الاحرار في عالمنا.

وذكر حنا، انها قضية الشعب الفلسطيني بشكل مباشر ولكنها قضية العرب الاولى هكذا كانت وهكذا ستبقى كما انها قضية كافة الاحرار في مشارق الارض ومغاربها المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية.

وأضاف: "أصوات النشاز التي نسمعها تصدر من هنا او من هناك انما لا تمثل امتنا العربية والتي بغالبيتها الساحقة تلتفت دوما الى فلسطين باعتبارها قضية العرب الاولى".

وتابع: ان الاصوات  التي تطعن بعدالة القضية الفلسطينية والتي نسمعها بين الفينة والاخرى لا تمثل الا مطلقيها ومن يقفون خلفهم، كما انها لن تؤثر على معنوياتنا كفلسطينيين فنحن متشبثون بقضيتنا ومتمسكون بانتماءنا لهذه الارض المقدسة.

وأوضح حنا أن الذين تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية انما هم جزء من المؤامرة والمخطط الاستعماري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته العادلة، مضيفًا: "وهنا وجب التأكيد بأنه لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية قضية الشعب الفلسطيني والتي تعتبر انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".
 

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