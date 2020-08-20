عاجل

  • مفزاك درومي: 3 صواريخ أطلقت من غزة ويبدو أنه تم اعتراضها من القبة الحديدية

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين إن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية عربية وإسلامية ومسؤولية كل المؤمنين في كافة أرجاء المعمورة، وستبقى القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وأضافت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري بالذكرى الـ 51 لجريمة احراق المسجد الأقصى، أن مدينة القدس بكافة مقدساتها وأهلها وإرثها التاريخي والثقافي والديني تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج، وهي في خطر شديد، يتطلب مضاعفة الدعم العربي المادي والسياسي لأهلها لتعزيز صمودهم فيها.

وقالت اللجنة: اننا ونحن نستحضر تلك الجريمة البشعة التي استهدفت المسجد الأقصى، فان القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس تتعرض للكثير من المؤامرات، وهذه المرة جاء الاستهداف من قبل دولة عربية قامت بتوقيع اتفاق تطبيعي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالقدس عاصمة له وأقرت بسيادته على المقدسات فيها.

وحيت اللجنة موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس في رفض واستنكار اتفاق الامارات مع إسرائيل الذي انتهك قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية وتتنكر لحقوق شعبنا المشروعة.

كما عبرت اللجنة عن تقديرها الكبير للمملكة الأردنية الهاشمية والملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن حقوق شعبنا، وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية المسيحية فيها، داعية الامة العربية الى الدفاع عن القدس التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة واستهداف متواصل لمقدساتها واوقافها ورموزها وقيادتها الوطنية الدينية.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

"الخارجية": 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال لا يزال يحتجز 253 جثمان شهيد في مقابر الأرقام

الاحتلال لا يزال يحتجز 253 جثمان شهيد في مقابر الأرقام

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال

هنية: ننتظر الإجابة على مطالبنا التي نقلها الوفد المصري لقادة الاحتلال

الشرطة الفلسطينية تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة

الشرطة الفلسطينية تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

"الخارجية": 220 حالة وفاة و4875 اصابة و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

الأوقاف: 51 ولا يزال الأقصى يتعرض لإحراق يومي من الاحتلال الإسرائيلي

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

اللجنة الرئاسية لكنائس فلسطين تدعو لمضاعفة الدعم العربي لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

أبو ظريفة: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب والتطبيع

أبو ظريفة: ندعو لإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب والتطبيع

العربية الفلسطينية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تمرير لصفقة القرن

العربية الفلسطينية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تمرير لصفقة القرن

الإعلام الإسرائيلي: اندلاع 42 حريقًا في غلاف غزة منذ الصباح

الإعلام الإسرائيلي: اندلاع 42 حريقًا في غلاف غزة منذ الصباح

منوعات

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

صور: ملك أحمد زاهر تخسر وزنها الزائد بالكامل وتعود إلى التمثيل

شاهد: &#34;ياسمين صبري&#34; داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: "ياسمين صبري" داخل الجيم تثير الشكوك حول حملها

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو &#34;مثير&#34; من &#34;الجيم&#34;

شاهد: رانيا يوسف تشعل ضجة بفيديو "مثير" من "الجيم"

&#34;رقصة العشق&#34; بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

"رقصة العشق" بين جان يامان وأوزغي غوريل تحظى بتفاعل واسع

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

صور ناهد السباعي (بالمايوه) تُشعل السوشيال ميديا وتعرضها للانتقادات

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: عمرو دياب يطرح برومو "أماكن السهر"

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

أحدهم قُتل بسبب 200 جنيه وآخر حُجز جثمانه بسبب مبلغ مالي..نهايات مأساوية لفنانين

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد..هند القحطاني: أنا إلي غيرت النظره الدونية تجاه المرأة السعودية المتبرجة

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

شاهد: لهذا السبب.. لا تتحدث شيرين عن والدها

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس (كورونا)

عربي

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة

زعيم سوداني لـ&#34;الهباش&#34;: التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

زعيم سوداني لـ"الهباش": التطبيع مؤامرة إسرائيلية أمريكية لن تقبل بها الخرطوم

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

مكتب نتنياهو يرد على أنباء صفقة مقاتلات F-35 أمريكية مع الإمارات

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات &#34;إف-35&#34;

الرئيس الأمريكي: الإمارات مستعدة لدفع مبالغ ضخمة مقابل مقاتلات "إف-35"