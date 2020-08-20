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شؤون فلسطينية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية

سعد: نُدين قيام رب عمل بتعذيب عامل لديه بصورة وحشية
شاهر سعد
رام الله - دنيا الوطن
دان شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، قيام أحد أرباب العمل في مدينة طولكرم بتصوير وتوثيق تعذيبه لعامل لديه، بطريقة وحشية ومنافية لأخلاق وعادات شعبنا، في محاولة دنيئة منه للتشبه بجنود جيش الاحتلال الذين اعتدوا على عمالنا الأسبوع الماضي.

وقال سعد: إن ما حدث فعل مدان وغير مبرر مهما كانت دوافع رب العمل، لأنه بهذه الطريق فقد حقه في الإدعاء ضد العامل الذي تم تعذيبه وتصويره بقصد التشهير به.

وأكد أنه بمجرد أن أحيط مكتب الاتحاد في محافظة طولكرم علماً بالواقعة، أتصل الأمين العام بمحافظ طولكرم عصام أبو بكر الذي أصدر تعليماته للأجهزة المعنية بمباشرة التحقيق في الأمر.

وألقت الشرطة الفلسطينية القبض على رب العمل، وفقاً لبيان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات وهو من سكان بلدة بلعا شرقي مدينة طولكرم.

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