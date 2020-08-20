قطر تؤكد على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية.



وأكد آل ثاني على موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.



ومن جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تقدير الجانب الفلسطيني لموقف دولة قطر والجهود القائمة حاليا لوقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية والمدنيين الأبرياء في غزة.