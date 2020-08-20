طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عدة أهداف في قطاع غزة، زعمت أنها ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق الغلاف.وعلى عدة مرات، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، بعدد من الصواريخ موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية، غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وسمعت انفجارات عنيفة.كما قصف طائرات الاحتلال، أرضًا زراعية قرب الموقع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "ردًا على مواصلة اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية شنت طائرات حربية وأخرى قبل قليل غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس".وأضاف: "تم استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أنه تم إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة، دون تفعيل صفارت الانذار.