صحيفة ألمانية: إيران كانت تشحن نيترات الأمونيوم لحزب الله

عناصر حزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (Welt) الألمانية مقالاً تحت عنوان: "خيوط التفجير تقود إلى حزب الله"، حيث اتهمت الحزب بأنه يمتلك شحنات من نيترات الأمونيوم.



ووفق ما نقلت قناة (MTV) اللبنانية، فقد أكدت الصحيفة أنها "تملك وثائق تكشف أنّ "حزب الله" تلقّى خلال السنوات الماضية 3 شحنات من نيترات الأمونيوم بحجم 620 -670 طناً، وهي مادّة مستخدمة في صناعة المتفجّرات.



وكشفت الصحيفة أن " فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كان مسؤولاً عن عمليات النقل الى حزب الله".



ولفتت الصحيفة الى أن "في التسليم الأولى في 16 تموز/ يوليو 2013 ، تم تسليم ما مجموعه 270 طنًا من نترات الأمونيوم من إيران إلى لبنان والتكاليف بلغت ما يعادل 179.399 يورو وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، تم تسليم 270 طنًا آخر من نترات الأمونيوم، وهذه المرة بما يعادل 140.693 يورو".



وأكدت أنه في التسليم الثالث كمية نترات الأمونيوم التي تم توصيلها غير مؤكدة، ولكن يمكن تقديرها تقريبًا بناءً على التكاليف حيث تم دفع ما مجموعه مليار ريال إيراني للتسليم في 4 نيسان/ أبريل 2014 (حوالي 61438 يورو) وبالقياس إلى قيمة الشحنتين الأخريين ، يمكن أن تتراوح الشحنة الأخيرة ما بين 90 و 130 طنًا.



واشارت الصحيفة الى أن "الشحنات الثلاث شكلت حوالي 630 إلى 670 طناً من نترات الأمونيوم".



وكشفت الصحيفة أن "الشحنة في تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قد تم نقلها في حاويات سائبة مرنة بالطائرة ، ويفترض أن تكون مع إحدى شركات الطيران الإيرانية الخاصة رسميًا، والتي تعتبر الشركات الأمامية للحرس الثوري وأحدهم، طيران ماهان".