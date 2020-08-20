الشرطة الفلسطينية تقبض على صاحب محل اعتدى على موظف لديه بطريقة مهينة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أنه قبضت على صاحب محل تجاري، قام بالاعتداء على موظف لديه بطريقة مهينة ومحطة للكرامة الإنسانية.



وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبعد متابعة لفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على شاب بطريقة مهينة.



وأكد ارزيقات، أنه بعد البحث والتحري تبين أن من يقوم بالاعتداء هو صاحب محل تجاري في طولكرم وباجراءات المتابعة من قبل ادارة المباحث العامة تم القبض عليه.



واكد ارزيقات أنه تم توقيف الشخص لحين احالته الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولًا.