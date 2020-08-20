الإعلام الإسرائيلي: إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه مناطق الغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة.



وقال (حدشوت بتخون سديه): إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، نحو المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف، وجميعهم سقطوا في مناطق مفتوحة.



فيما قال موقع (مفزاك درومي): إنه في الدقائق الأخيرة تم إطلاق صاروخين، وسقطا داخل حدود قطاع غزة، دون تفعيل صفارت الانذار.



يتبع..