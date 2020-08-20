الإعلام الإسرائيلي: إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه مناطق الغلاف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة.
وقال (حدشوت بتخون سديه): إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، نحو المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف، وجميعهم سقطوا في مناطق مفتوحة.
فيما قال موقع (مفزاك درومي): إنه في الدقائق الأخيرة تم إطلاق صاروخين، وسقطا داخل حدود قطاع غزة، دون تفعيل صفارت الانذار.
يتبع..
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة.
وقال (حدشوت بتخون سديه): إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، نحو المجلس الإقليمي شاعر هنيجيف، وجميعهم سقطوا في مناطق مفتوحة.
فيما قال موقع (مفزاك درومي): إنه في الدقائق الأخيرة تم إطلاق صاروخين، وسقطا داخل حدود قطاع غزة، دون تفعيل صفارت الانذار.
يتبع..
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