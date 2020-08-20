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عربي

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة

السعودية تُسقط طائرة مسيرة مفخخة فوق المملكة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي أنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وأكد التحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأحد الماضي أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة.

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