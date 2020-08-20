صدمة في إسرائيل.. 30 شخصًا تناوبوا على اغتصاب فتاة قاصر في إيلات

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رام الله - دنيا الوطن

تناوب 30 إسرائيليًا، على اغتصاب فتاة قاصر، في أحد فنادق مدينة إيلات، في حادثة صدمت الجمهور الإسرائيلي، وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن نحو 30 شخصًا تناوبوا على اغتصاب الفتاة، البالغة من العمر (16 عامًا)، في غرفة بفندق في مدينة إيلات الأسبوع الماضي.



وأضافت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب، مشيرة إلى أن الفتاة الإسرائيلية، تقدمت بشكوى يوم الجمعة إلى الشرطة، عن تعرضها للاغتصاب الجماعي الذي حدث يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.



وأوضحت يديعوت أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين.



وقالت "بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها".



وأشارت إلى أن أحد المعتقلين عمره 27 عاما، ومن سكان شمالي إسرائيل، كان تبادل الرسائل مع الفتاة.



وقالت الصحيفة "في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب".



ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل "طاقم تحقيق خاص بهذه القضية".