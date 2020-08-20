نتنياهو يُغادر اجتماع حكومي لمتابعة أمر قومي

رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا خاصًا بشأن فيروس (كورونا) لمتابعة ما وصف بأنه أمر قومي.وأجرى نتنياهو اليوم محادثة مع رؤساء الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة وأخبرهم: "آمل أن أزوركم قريبًا، هذا العام، في الإمارات".يذكر أن المرة الماضية التي كان فيها يجتمع نتنياهو باجتماع (كابينت) تلقى اتصالًا من الرئيس الأمريكي دونالد وترامب، وتم في أعقابه تطبيع العلاقات ما بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.