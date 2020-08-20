الإعلام الإسرائيلي: اندلاع 42 حريقًا في غلاف غزة منذ الصباح

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف لا يتوقف أبدًا.وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن فرق الإطفاء تعاملت اليوم مع 42 حريقًا في غلاف غزة جراء إطلاق البالونات.وذكر الصحفي الإسرائيلي، ماندي ريزل، أن 42 حريقًا منذ الصباح، وفقًا للمعادلة الجديدة هذه تعتبر 42 صاروخًا يجب أن تسقط على قطاع غزة، فهل سيكون هناك الرد الإسرائيلي وفقًا لذلك؟.إلى ذلك، قال موقع (0404): إنه بدأ جنود كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي بالعمل الميداني في منطقة (ناحال عوز) على حدود غزة وتولوا مهمة حماية وحراسة سكان الغلاف.