إصابات بالاختناق عقب اقتحام مستوطنين الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال نابلس، عقب اقتحام عشرات المستوطنين للموقع الأثري في البلدة.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن أكثر من 60 مركبة مستوطنين اقتحمت الموقع الأثري، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.