ترامب: قوات التحالف ستنسحب من العراق في غضون ثلاث سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن قوات التحالف ستنسحب من العراق في غضون ثلاث سنوات، مبينًا أن قواته تتطلع للانسحاب من العراق، في اليوم الذي لا يكون هناك حاجة لوجودها هناك.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، فقد أوضح ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمريكية، موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل، مضيفًا: "لدينا عدد محدود من الجنود في العراق لكننا هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء".



وذكر: "نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق".



إلى ذلك، رفض رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التدخل التركي في بلاده، مؤكدًا أنه غير مقبول ولن يسمح به.



كما رحب بالشركات والاستثمارات الأميركية في العراق، مؤكدًا أنها مُهمة لنهضة العراق.