توفي نجله بالأمس.. وفاة مواطن فلسطيني متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وفاة مواطن (71 عامًا) من دورا جنوب الخليل في المستشفى الأهلي، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وكان نجله (39 عامًا) قد توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بالفيروس، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 132.



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.