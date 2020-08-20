وزيرة الصحة توضح أسباب ارتفاع معدل الوفيات بين مصابي (كورونا) بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أسباب ارتفاع معدل الوفيات بين مصابي فيروس (كورونا) في الأونة الأخيرة بفلسطين.



وقالت الكيلة: إن السبب في ذلك هو حضور الموطنين المتأخر لمراكز العلاج، وبالتالي يكون وضع الرئتين متدهوراً وغير قابل للعلاج.



وأكدت أن السبب الآخر، هو ضعف مناعتهم، إثر إصابتهم بأمراض مزمنة.