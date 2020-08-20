وزيرة الصحة توضح أسباب ارتفاع معدل الوفيات بين مصابي (كورونا) بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أسباب ارتفاع معدل الوفيات بين مصابي فيروس (كورونا) في الأونة الأخيرة بفلسطين.
وقالت الكيلة: إن السبب في ذلك هو حضور الموطنين المتأخر لمراكز العلاج، وبالتالي يكون وضع الرئتين متدهوراً وغير قابل للعلاج.
وأكدت أن السبب الآخر، هو ضعف مناعتهم، إثر إصابتهم بأمراض مزمنة.
كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أسباب ارتفاع معدل الوفيات بين مصابي فيروس (كورونا) في الأونة الأخيرة بفلسطين.
وقالت الكيلة: إن السبب في ذلك هو حضور الموطنين المتأخر لمراكز العلاج، وبالتالي يكون وضع الرئتين متدهوراً وغير قابل للعلاج.
وأكدت أن السبب الآخر، هو ضعف مناعتهم، إثر إصابتهم بأمراض مزمنة.
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