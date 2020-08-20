شؤون فلسطينية

يديعوت: لا تقدم في عمل الوسطاء ما بين إسرائيل وحركة حماس

يديعوت: لا تقدم في عمل الوسطاء ما بين إسرائيل وحركة حماس
يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس من خلال الوسطاء.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "فشل الوفد المصري في تحقيق الهدوء وغادر المنطقة، إلا أن مصر وقطر تجريان اتصالات عن بعد بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة في محاولة لاحتواء التوتر".

 وذكرت أنه يستمر إطلاق البالونات الحارقة نحو غلاف غزة، ويبدو أن حماس مهتمة بالحفاظ على المستوى الحالي من التوتر حيث تنجح في مضايقة "إسرائيل" من خلال الحرائق، بما لا يدفعها لمواجهة كبيرة.

 يذكر أن عضو الكنيست من الليكود "آفي ديختر"، قال في وقت سابق: إن الحل في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة هو شن عملية عسكرية طويلة تستغرق شهوراً.

وأضاف ديختر: "يجب الاستعداد لها، يتم خلالها تدمير كل البنية التحتية للمنظمة، لأنه للأسف لا يمكن حل موضوع غزة سياسياً".

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن التقديرات الإسرائيلية تشير الى انه خلال 48 ساعة سنعلم إذا نحن في طريقنا إلى جولة تصعيد جديدة.  

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