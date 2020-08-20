شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بركسًا جنوب طوباس

الاحتلال يهدم بركسًا جنوب طوباس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، "بركسا" لأحد المواطنين في قرية عاطوف جنوب طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، بأن الاحتلال هدم "بركسا" تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، تعود ملكيته للمواطن خليل خلف بني عودة.

والبناء دون ترخيص المبرر الذي تتذرع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم؛ لهدم الآلاف من البيوت والمنشئات، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سعت ومنذ احتلالها للضفة الغربية إلى ضم وتهويد الأغوار الفلسطينية كونها بحسب ادعاءات الاحتلال خط الدفاع الشرقي عن دولتهم، ولكونها أيضاً بمثابة خزان من الماء يغطي حاجات الاحتلال الرئيسية.

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية فقد هدمت قوات الاحتلال (18) منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت (104) منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

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