شؤون فلسطينية

(حماس) تنعي الشهيد محمد ضامر مطر وتؤكد على خيار المقاومة

(حماس) تنعي الشهيد محمد ضامر مطر وتؤكد على خيار المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
 نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد ضامر حمدان مطر (16 عاما)، من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال.

وقالت الحركة: إن تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتعمدهم سياسة القتل، يؤكد مرة أخرى أن خيار المقاومة هو الأقدر على لجم العدوان وحماية الأرض والإنسان.

وتقدمت الحركة، بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي قرية دير أبو مشعل التي تواصل مواجهتها مع الاحتلال والاستيطان، فأبناؤها أقضوا مضاجع المستوطنين بحجارتهم وزجاجاتهم الحارقة على الشوارع الالتفافية، إن هذه البطولة هي التي يراهن عليها لإفشال مخططات الاحتلال ومشروعه الاستيطاني.

وقالت حماس: إن "شعبنا الفلسطيني وهو يقدم الشهداء من خيرة أبنائه وشبابه يرسم خارطة الوطن بالدم، وإن طريق الحرية الذي قدم فيه عشرات آلاف الشهداء أرواحهم لن يوقفه المتخاذلون أوالمطبعون أو اللاهثون وراء علاقات مشبوهة مع دولة الكيان الغاصب المحتل، فكل أحرار العالم وشعوبها تقف خلف الحق الفلسطيني".

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