دولي

أثيوبيا تكشف موعد المرحلة الثانية لـ"ملء سد النهضة"

أثيوبيا تكشف موعد المرحلة الثانية لـ"ملء سد النهضة"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، تاريخ بدء المرحلة الثانية، من ملء سد النهضة.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في آب المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح آبي أحمد، أن "الأعمال التي سيتم تنفيذها من أيلول، وحتى آب المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023".

بدوره، قال المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.

وأشار هورو، خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في إفريقيا، بحضور رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والري، إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78%، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.

وأوضح أن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار.

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