الخارجية الفلسطينية تُحذر إسرائيل: قتلة الفتى مطر مصيرهم قفص الاتهام أمام الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت الى استشهاد الفتى محمد ضامر حمدان مطر (16 عاما)، الذي أصيب ليلة أمس برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ما أدى إلى إصابة 3 من أبناء القرية بالرصاص الحي.



وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى جرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا العزل.



وطالبت الوزارة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.