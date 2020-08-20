دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته

دعا نشطاء، أهل القدس وأكنافها لضرورة شد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك والرباط في ساحاته، يوم غدٍ الجمعة الذي يتزامن مع الذكرى الـ51 لحريق

المسجد الأقصى.

وناشدت الدعوات بضرورة المشاركة الواسعة للرباط في الأقصى، تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الـ51، مشددة على أن شد الرحال للأقصى

المبارك هو مراغمة الاحتلال وقطعان مستوطنيه وردهم خائبين مدحورين.

وأكدت الدعوات، على ضرورة "تجديد العهد مع الله ورسوله، من خلال زيادة أعداد المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، المتشبثين بكل

ذرة تراب فيه".

وفي 21 أغسطس/آب 1969، أقدم اليهودي مايكل دنيس روهان، أسترالي الجنسية، على إحراق المسجد الأقصى، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة

فيه.

وشهدت السنوات الماضية، اعتداءات إسرائيلية متواصلة ضد الأقصى، بما في ذلك تصاعد الاقتحامات للمسجد بدءا من العام 2003، وملاحقة المصلين وحراس

الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالاعتقال والإبعاد عن المسجد.