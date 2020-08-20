الاحتلال يعتقل شابة من العيسوية بالقدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الشابة المقدسية سلام توفيق محيسن (25 عامًا) بعد اقتحام منزلها في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.



وأفاد زوجها مراد محيسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم في العيساوية وشرعت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وأوضح محيسن، أن مخابرات الاحتلال أخضعته وزوجته للتحقيق الميداني قبل تقيديها واعتقالها.



ونفذت مخابرات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة أمس الأربعاء في العيسوية طالت 10 شبان، فيما تعاني القرية من الاقتحامات المتكررة والمواجهات اليومية.



يذكر أنه منذ ظهور فيروس (كورونا) نهاية العام الماضي، استغل الاحتلال الوباء، وضيق الخناق على الفلسطينيين بمدينة العيسوية بشكل ممنهج.