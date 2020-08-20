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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الخميس، أن ثلاثة أسرى بمعتقل "عوفر" يخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقالهم، وهم كل من الأسير ماهر الأخرس، ومحمد وهدان، وموسى زهران الذي شرع باضرابه مؤخراً.



وأوضحت الهيئة أن الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، يخوض اضرابه منذ 25 يوماً على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.



وأضافت الهيئة أن تدهوراً طرأ على حالته الصحية، فهو يعاني حالياً من نقصان في الوزن، وآلاماً في الجسد وهزالاً عاماً، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم الذي ظهر معه خلال فترة اعتقاله عام 2018م.



يذكر بأن الأسير الأخرس أسير سابق جرى اعتقاله عدة مرات وهو أب لستة أبناء.



في حين يواصل الأسير محمد وهدان من قرية رنتيس قضاء رام الله اضرابه لليوم 16 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، وكان قد أعلن اضرابه خلال تواجده بمركز توقيف "حوارة"، وفيما بعد جرى نقله لزنازين "عوفر".



أما عن الأسير موسى زهران، من قضاء رام الله، فقد أعلن إضرابه بتاريخ 16 آب الجاري، رفضا لاعتقاله الإداري، وقامت إدارة سجون الاحتلال بزجه بالزنازين بعد إعلان اضرابه بيومين.