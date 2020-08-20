شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل أربع وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تُسجل أربع وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (53)، محافظة أريحا والأغوار (45)، محافظة طولكرم (1)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (7)، قطاع غزة (23)، محافظة القدس (167) بينها 38 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (7)، محافظة الخليل (331)، محافظة طولكرم (7)، محافظة نابلس (9)، محافظة سلفيت (3)، محافظة أريحا (7)، محافظة جنين (6)، مدينة القدس (39).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.9%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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