غانتس مُهاجماً نتنياهو: يقودنا إلى انتخابات فظيعة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إن نتنياهو "يقودنا إلى انتخابات فظيعة، لكننا مستعدون للتوصل إلى تنازلات مع الليكود على أساس تنفيذ الاتفاق الحكومي".



واعتبر غانتس، وهو رئيس وزراء الاحتلال البديل، أن إسرائيل تعيش أياما مصيرية، مشيراً خلال اجتماع لكتلة حزب "أزرق أبيض" النيابية التي يتزعمها، إلى أن وظيفته "ليست حل المشاكل الشخصية للآخرين"، وفق وكالة (وفا).



وأكد في الوقت ذاته استعداده للتوصل إلى تنازلات مع "الليكود"، على أساس تنفيذ الاتفاق الائتلافي المبرم واحتياجات إسرائيل.



وأفادت القناة الـ 11 الإسرائيلية، أن هناك تفاهمات تتبلور في الوقت الراهن بين "الليكود" و"أزرق أبيض"، بشأن إعادة التئام لجنة المالية البرلمانية، من أجل التصويت على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية العامة لمئة يوم.



وأضافت القناة، أنه من المحتمل إدخال مادة في مشروع القانون، تتيح تمويل احتياجات معينة على مدى 3 أشهر، إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة.



يشار إلى أنه في حال لم تقر الكنيست مشروع القانون حتى الاثنين المقبل، أي بعد أربعة أيام، فسيتم حل الكنيست تلقائيا، ما يعني إجراء انتخابات عامة بعد 90 يوما، ستكون هي الرابعة في أقل من عامين.