أعضاء برلمان أستراليا يطالبون الاحتلال بالافراج عن أسير من قطاع غزة



وأثبتت مؤسسة الرؤيا العالمية بطلان الادعاءات والتهم التي وجهت للحلبي، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا وقد وصلت نسخة من الرسالة التي وجهت لوزير العدل الإسرائيلي إلى مؤسسات حقوق الانسان العاملة في إسرائيل ووصلت نسخة بالبريد الإلكتروني لوالد الاسير الحلبي.



وتساءلوا في رسالتهم لماذا لم يطلق سراحه حتى الان ونخشى ان يكون الهدف الضغط على المؤسسات الانسانية و زيادة الحصار على المدنيين في قطاع غزة.



ويمثل الاسير الفلسطيني محمد الحلبي صباح اليوم الخميس ٢٠ اغسطس، الى المحكمة العليا في القدس والتي وصل عددها الى ١٤٦ محاكمة، دون إثباتات لادعاء جهاز الشاباك الذي اتهمه بتحويل أموال لحماس؛ وذلك بعد اعتقاله عبر حاجز بيت حانون ايرز، منتصف شهر يونيو ٢٠١٦ اثناء عودته من مهمة عمل لمؤسسة الرؤية العالمية.



رام الله - دنيا الوطنطالب عدد من أعضاء البرلمان الاسترالي دولة الاحتلال ضرورة الإفراج الفوري عن الاسير الفلسطيني محمد خليل الحلبي من سكان شمال قطاع غزة، والذي يشغل مديراً لعمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة وطالب الأعضاء وزير العدل الاسرائيلي عبر رسائل ارسلت لمكتبه؛ بالعمل على الافراج وإخلاء سبيل الناشط الانساني الحلبي، والذي اثبت من خلال التحقيقات المستقلة التي أشرفت عليها دولة استراليا براءة الأسير الحلبي من الإدعاءات الاسرائيلية حول تمويل منظمات مسلحة في قطاع غزة من خلال استخدام عمله الانساني.وحملت الرسالة مطالب وصفوها بالعادلة، أهمها الافراج الفوري عن الحلبي، الذي يتعرض لأطول محكمة في تاريخ دولة "اسرائيل" ، مؤكدين براءة الاسير الحلبي، والذي ثبت لهم في اكثر من تحقيق مستقل قامت به وزارة الخارجية الاسترالية انه لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بخصوص تحويل أموال لجهات غير شرعية.