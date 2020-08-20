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شاهد: حماس توجه رسالة تهديد للاحتلال تتضمن مشاهد حية وصور لجنوده

شاهد: حماس توجه رسالة تهديد للاحتلال تتضمن مشاهد حية وصور لجنوده
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حركة حماس رسالة للاحتلال الإسرائيلي، عبر مقطع فيديو مرئي، هددته فيه بأن القصف سيواجهه القصف، حيث تضمن الفيديو مشاهداً حية لعناصر من كتائب القسام الجناح العسكري للحركة.

وبرزت خلال الرسالة تصريحات لعضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، خلال المهرجان الوطني الذي عقد في غزة قال فيها: "إننا يقظون ومستعدون وأيدينا على الزناد ضاغطة". 

وأضاف لحية: "لا نخشى تهديد او تلويح هنا او هناك بالقصف ولتعلم أن القصف سيوواجهه القصف والصوارايخ سيواجهها الصواريخ".


 


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