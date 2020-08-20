الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات، اندلع على إثرها مواجهات أصيب خلالها عدة شبان بالرصاص الحي في رام الله، واعتُقل أحدهم.



ففي رام الله، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في دير أبو مشعل.



وأوضحت أن إحدى الإصابات نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة.



وأشارت المصادر الطبية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.



وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت محمد ماجد زيد (25 عاما)، ومحمد مراد الرمحي (18 عاما)، وزيد صبحي زيد (23 عاما) من منازلهم.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتصم محمد حسين عبده (26 عاما) من قرية كفر نعمة، غرب رام الله، بعد مداهمة منزله.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب رامز أسامة عمارنة (21 عاما)، بعد دهم منزل والده، في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الشاب حسين يوسف جوابرة بعد مداهمة منزل ذويه.



كما واقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل في مناطق بيت زعتة، وشعب السير، ووسط البلدة، واعتقلت الشاب علاء صادم الصليبي (20 عاما).



وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف من أصحابها التي حطم جنود الاحتلال أبوابها: محمد حماد ابو مارية، وزهير مقبل، وجمال ابراهيم مقبل، وكفاح ابراهيم مقبل.



وفي بلدة دورا جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونصبت عدة حواز عسكرية، واعتقلت الشاب نديم سمارة الدراويش.



كما سلمت قوات الاحتلال الشاب سعيد علي عصافرة من بيت كاحل شمال الخليل بلاغا لمراجعة مخابراتها.



وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال، فجر اليوم، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتمركزت في محيط قبر يوسف، فيما دهمت بلدة مادما جنوبي نابلس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



واعتقلت قوة للاحتلال أربعة شبان من مدينة نابلس، خلال مرورهم عبر حاجز الحمرا العسكري قرب أريحا، وهم: عبود صبح، محمود كلاباني، مجاهد عكوب، عامر فطاير.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.